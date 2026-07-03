Telefon hırsızlığında kan donduran olay, Çenesi ve dudağı koptu!

Gayoso, telefonunu geri alabilmek için şüpheliyi kovalamaya başladı. Ancak koşu sırasında dengesini kaybederek bir dükkanın önünde, hırsızların içeri girmesini önlemek amacıyla yerleştirilen kare metal bir demire yüzüstü düştü.

Habere göre, Brezilya'nın São Paulo kentinde yaşayan 35 yaşındaki André Gayoso, bir gece dışarı çıktıktan sonra evine dönerken telefon hırsızlığının kurbanı oldu. Uber beklediği sırada bisikletli bir kişi cep telefonunu alarak kaçtı.

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Brezilya'da telefonunu çalan hırsızı kovalamaya çalışan 35 yaşındaki André Gayoso, metal bir demire yüzünü çarparak ağır yaralandı. 13 gün komada kalan Gayoso, çenesinin yeniden yapılabilmesi için bugüne kadar 11 düzeltici ameliyat geçirdi.

ÇENESİ PARÇALANDI, 13 GÜN KOMADA KALDI

The Sun'a göre, şiddetli çarpmanın etkisiyle Gayoso'nun çenesi ve çene kemiği kırıldı. Ağır yaralanan adam 13 gün komada kaldı ve bu süreçte yaklaşık 20 kilogram verdi.

Yaşadıklarını anlatan Gayoso, "Muhtemelen onu yakalamaya çalışıyordum. Bir köşeyi dönüyordum ya da sağ tarafımda tezgahların ve dükkanların bulunduğu dar bir alandan geçiyordum. İnsanlar yukarı doğru çıkıyordu, ben ise yokuş aşağı koşuyordum." dedi. Metal demire çarpma anını anlatan Gayoso, "Onlardan kaçmaya çalışırken tökezledim ve başımı ile çenemi, dükkanların önüne yerleştirilen kare metal bir çubuğa çarptım." ifadelerini kullandı.

ÇENESİ YENİDEN İNŞA EDİLDİ

The Sun'ın aktardığına göre, Gayoso'nun çenesindeki büyük hasar nedeniyle doktorlar ilk olarak sol ön kolundan deri grefti almayı denedi ancak bu yöntem başarılı olmadı. Çenesinin yeniden oluşturulabilmesi için yaklaşık 7 santimetrelik kemik nakline ihtiyaç duyulunca, doktorlar 11 saat süren operasyonla sağ kaval kemiğinden alınan kemiği çenesine nakletti.

11 DÜZELTİCİ VE 3 ESTETİK AMELİYAT GEÇİRDİ

Habere göre, Gayoso bugüne kadar çenesini yeniden yapılandırmak amacıyla toplam 11 düzeltici ameliyat geçirdi. Ayrıca kaybettiği altı diş yerine protez diş takıldı. Ağzının yaralanma nedeniyle normalden daha geniş kaldığını belirten Gayoso, konuşmasını kolaylaştırabilmek için üç estetik operasyon daha geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı ilk anları anlatan Gayoso, "Uyandığımda çok korkutucu bir durumdu çünkü konuşamıyordum. Çenemin ve ağzımın bir kısmını kaybetmiştim ve hareket edemiyordum." dedi.