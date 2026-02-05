Temsilciler Umman'a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!
ABD ile İran arasında yaşanan nükleer programının gerginliği Orta Doğu’da savaş çanlarının çalmasına neden oldu. İki ülkeden art arda gerilimi yükselten açıklamalar gelirken, Trump’ın açık tehditleri ve İran’ın “Savunmaya hazırız” restlerinin ardından iki ülkenin temsilcileri müzakereler için Umman’ın başkenti Maskat’a ulaştı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ABD ile müzakereler kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Alınan biligilere göre ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da görüşmeler için Umman'a ulaştı.
İRAN'IN FÜZEPROGRAMI MÜZAKEREYE KAPALI
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti. Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran'ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.
Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.