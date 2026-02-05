Temsilciler Umman'a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!

ABD ile İran arasında yaşanan nükleer programının gerginliği Orta Doğu’da savaş çanlarının çalmasına neden oldu. İki ülkeden art arda gerilimi yükselten açıklamalar gelirken, Trump’ın açık tehditleri ve İran’ın “Savunmaya hazırız” restlerinin ardından iki ülkenin temsilcileri müzakereler için Umman’ın başkenti Maskat’a ulaştı.

Temsilciler Umman’a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!
AJANSLAR

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ABD ile müzakereler kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Alınan biligilere göre ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da görüşmeler için Umman'a ulaştı.

Temsilciler Umman’a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!

İRAN'IN FÜZEPROGRAMI MÜZAKEREYE KAPALI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti. Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran'ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.

Temsilciler Umman’a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!

Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.

Temsilciler Umman’a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!

TRUMP: "SALDIRMAMIZI İSTEMİYORLAR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'na katılmış. Burada bir konuşma yapan Trump, Amerikan ordusunu güçlendirme çalışmalarına değinerek, dış politikadaki son askeri hamlelerinden örnekler vermişti. Amerikan ordusunun kapasitesini artırdıklarını ifade eden Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri operasyonlara atıfta bulunmuştu.

Temsilciler Umman’a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!

İran ile yürütülen süreç hakkında da konuşan Trump, Tahran yönetiminin kendileriyle müzakere ettiğini kaydetmiş, "Onlar, bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var" açıklamasında bulunmuştu.

Temsilciler Umman’a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!

İRAN: "SAVAŞ BAŞLARSA ABD'NİN ÜSLERİNİ DE İÇİNE ALACAKTIR"

İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı "defapress" haber sitesine konuşan Ekreminiya, ABD'nin olası İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Ekreminiya, "Bir savaş başlarsa kapsamı tüm bölge coğrafyasını ve ABD'nin bütün üslerini içine alacaktır. İşgal altındaki topraklardan Basra Körfezi'ne ve ABD'nin üslerinin bulunduğu Umman Denizi'ne kadar. ABD üslerine erişimimiz kolay ve bu durum onların kırılganlığını artırmaktadır." demişti.

Temsilciler Umman’a ulaştı: Dünyanın gözü ABD-İran görüşmelerinde!

Her seçenek ve senaryoya karşı her zaman hazır olduklarını dile getiren Ekreminiya, "Eğer düşman savaş seçeneğini tercih ederse, biz de savaş koşullarındaki her seçeneğe hazırız." ifadelerini kullanmıştı. "Biz savunmaya hazırız ve uzlaşma ile savaş arasında seçim yapması gereken kişi ABD Başkanı'dır." diyen Ekreminiya, "Bu bizim mesajımızdır; defalarca dile getirdik ve şimdi de kararlılıkla ilan ediyoruz: Ülkeyi savunmak için tam hazırlık içindeyiz." demişti.