Terk edilen adanın yeni sakinleri

KUZEY Kutbu
'ndaki terk edilmiş meteoroloji istasyonunun yeni sakinleri görenleri şaşırtıyor. Chukchi Denizi
'ndeki Kolyuchin Adası'nda 1934'te inşa edilen hava istasyonu, 1992'de kapatıldı. 30 yıl önce kaderine terk edilen istasyon ve çevresindeki ahşap yapılar, şimdi meraklı kutup ayılarının evi ve oyun alanı oldu. İstasyonun yeni sakinlerini Rus fotoğrafçı Dmitry Kokh
görüntüledi. Evlerin penceresinden bakan, verandada oturan, merdivenlerden inen, etrafta oynayan ve birlikte gezinen ayılardan oluşan fotoğraf ve video serisi görenlerin büyük beğenisini topladı. Sosyal medya platformlarına da yansıyan görüntülere "İnsanlar gelir ve gider, ama ayılar daima burada yaşayacak" yorumları yapıldı. National Geographic
tarafından düzenlenen bir yarışmaya göre, "Dacha Season
" adındaki pencereden bakan kutup ayısı fotoğrafı antropojenik (insan kökenli) bir ortamdaki en iyi vahşi yaşam görüntüsü unvanını kazandı. DIŞ HABERLER