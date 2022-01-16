Terk edilmiş kilisede 89 yanmış cansız bedenin kalıntıları bulundu!

44 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

Papaz Hardin ise daha önce aynı kilisede bulunan 2 ceset nedeniyle tutuklanmıştı. 44 ayrı suçla yargılanan papazın görev yaptığı terk edilmiş kilisede bulunan bu 2 cesedin soruşturmasına bu 89 kalıntı da eklendi. Papaz ayrıca bir cesedi 'kötüye kullanmak' suçuyla da yargılanıyor.

Ekim ayından beri hapishanede olan Hardin, davayı bekliyor. Aynı zamanda papazın 2019 yılıdnan beri Franklin, Summit ve Cuyahoga ilçelerinde ruhsatsız olarak cenaze direktörlüğü de yaptığı biliniyor.