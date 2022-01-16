Terk edilmiş kilisede 89 yanmış cansız bedenin kalıntıları bulundu!

Ohio'da 41 yaşındaki Shawnte Hardin isimli bit papazın çalıştığı bir kilisede kutu ve torbalar içinde 89 kişinin yakılmış cansız bedenlerinin kalıntıları bulundu.
KENT KAŞİFİ BULDU
Kendisini 'kent kaşifi' olarak tanımlayan bir kadının bulduğu kalıntılar üzerine harekete geçen ekipler, olayı araştırmaya başladı. Küllerin bir kısmının 2010 yılından kalma olduğu ifade edildi. Hardin'in avulatı ise kilisenin terk edilmiş olmadığını ifade ederek eylemlerin direktifler sonucu yapıldığını iddia etti.
AVUKATI İDDİALARI YALANLADI
Avukatı 2017 yılında görevli olan kilisenin cenaze müdürünün papazdan, ailelerinin üzerinde hak iddia etmediği insanların küllerini saklamasını istediğini söyledi.
AİLELER ŞOKTA
Kalıntıların sahibi olan bir aile, yıllardır ölü olan yakınlarının mezarlıkta gömülü olduğunu düşündüklerini ve gerçek karşısında şoka girdiklerini ifade ederek, "Birinin böyle bir şey yapabildiği düşüncesi gerçekten delilik" sözlerine yer verdi.
44 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR
Papaz Hardin ise daha önce aynı kilisede bulunan 2 ceset nedeniyle tutuklanmıştı. 44 ayrı suçla yargılanan papazın görev yaptığı terk edilmiş kilisede bulunan bu 2 cesedin soruşturmasına bu 89 kalıntı da eklendi. Papaz ayrıca bir cesedi 'kötüye kullanmak' suçuyla da yargılanıyor.
Ekim ayından beri hapishanede olan Hardin, davayı bekliyor. Aynı zamanda papazın 2019 yılıdnan beri Franklin, Summit ve Cuyahoga ilçelerinde ruhsatsız olarak cenaze direktörlüğü de yaptığı biliniyor.