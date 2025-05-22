Terör devleti ‘terör’den şikayetçi

Soykırımcı İsrail yönetime Batı'dan eleştirilerin yükseldiği bir süreçte ABD'de iki İsrailli diplomat silahlı saldırıya uğradı. Dünya medyasında ve sosyal ağlarda saldırının zamanlamasına dikkat çeken yorumcular terör devleti İsrail'in bu saldırıyı uluslararası tecridi kırmada bir fırsat olarak kullanmaya çalışacağına vurgu yapıyor.

Nitekim İsrail Cumhurbaşkanı ve BM'deki elçisi saldırıyı 'antisemitik terör eylemi' olarak kınadı ve dünyadan destek çağrısında bulundu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, İsrail'in Washington elçiliğinde görevli 2 çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Ölen kişilerin nişanlanma aşamasındaki Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim olduğunu ve olayın incelendiğini aktardı. ABD ve Avrupa saldırıyı kınadı.

'ÖZGÜR FİLİSTİN' DİYE BAĞIRMIŞ

30 yaşındaki saldırgan Elias Rodriguez'in gözaltına alındığında "Özgür Filistin" diye bağırdığı ifade edildi. 28 yaşındaki Sara Marinuzzi adlı görgü tanığı da "Saldırgan 'bunu ben yaptım, Gazze için yaptım. Filistin'e özgürlük!' diye bağırmaya başladı" diye konuştu.