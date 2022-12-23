Terör konusunda aydınlandık

Öncekigün Türkiye'yi ziyaret eden ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yapılan üçlü muhtıradan ülkesinin bu kapsamda atacağı adımlara dair Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Billström, ülkesinin yasalarında değişiklik yapmaya başlamasına ilişkin "İsveç, Türkiye'nin terör konusunda karşı karşıya olduğu problemler hakkında daha fazla aydınlandı. Artık onlarca yıldır kendi topraklarında ve son olarak kasımda terörizmin hedefi olan Türkiye'nin yaşadıklarıyla ilgili daha derin bir anlayış var" dedi. Billström, "Dışişleri Bakanı olduktan beri defalarca söyledim; yeni hükümet, PKK'ya karşı akıllıca bir politika uygulayacak. Bunun arkasındayız" diye konuştu. Billström, FETÖ, PKK ve diğer örgütlerin üyeleriyle ilgili kanıtlar ve belgeler ortaya kondukça yasal adımların atılacağını vurgulayarak, bu zamana kadar 3 kişinin iade edildiğini aktardı. FETÖ üyesi Bülent Keneş'in iade talebinin İsveç Yargıtayı tarafından onaylanmamasına yönelik soru üzerine Billström, "Son söz hükümette ancak hükümet de mahkemenin kararına bağlıdır" ifadesini kullandı. Üçlü muhtıra ardından yasalarda yapılan değişikliklerin 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini bildiren Bakan Billström, şöyle devam etti: "Topraklarımızda bundan sonra terörist aktivitelerin tanıtımını ve propagandasını yapmak, bayraklarını sallamak da dahil suç kabul edilecek."İsveç Radyosu, İsveç'in NATO üyeliği için imzasını beklediği Türkiye'nin Stockholm'den iadesini talep ettiği kişi sayısını 33'ten 42'ye çıkardığını bildirdi.