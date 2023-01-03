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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Terör listesi Almanya’da

Terör listesi Almanya’da
Türkiye'nin güncellediği 'Terörden Arananlar' listesindeki FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilenlerin çoğunun yeni ikamet adresi Almanya çıktı. Kırmızı kategoride yer alan Abdullah Aymaz'ın Offenbach, gri kategorideki Cevheri Güven, Mahmut Çebi, Necdet Çelik'in yeni adresleri ise Hessen Eyaleti. Gri kategorideki isimlerden çoğunun tercihi Berlin. Ercan Karakoyun, Can Dündar, Kadir Sancı, Süleyman Bağ, başkentte ikamet eden isimler arasında bulunuyor. Mehmet Toker ise Stuttgart kentinde yaşıyor. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda firari FETÖ'cü de Almanya'da bulunuyor.
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Terör listesi Almanya’da
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