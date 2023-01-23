Terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusuydu! Kasım Güler’in yargılanmasına devam edildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celsede savcının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığını anımsatarak, sanık ve avukatına savunma için söz verdi.

Sanık avukatı, müvekkiline isnat edilen suçlamaların mahkeme tarafından daha detaylı araştırılması gerektiğini savundu. Avukat, mahkemenin kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini kabul ettikten sonra savunma yapacaklarını bildirdi.

Sanık Güler, esas hakkındaki savunma için hazır olmadığını belirterek süre istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da sanık ve avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu ifade ederek, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddedilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, gelecek celse sanığın esasa ilişkin savunma yapmaması durumunda, susma hakkını kullandığının kabul edileceğini söyledi.

Güler'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 10 Mart'a erteledi.

GÜLER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Terörist Kasım Güler'in 2008-2010'da Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edildi.

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki" kod adlı Kasım Güler'in, beraberinde silah ve patlayıcılarla Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan dava açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet savcısının 5 Aralık 2022'de açıkladığı mütalaada, DEAŞ'ın Türkiye'ye karşı yaptığı ve planladığı eylemlerde karar mercisinde bulunması nedeniyle Güler'in "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçunu işlediğine işaret edildi, "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ayrıca "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 8 yıl 5 aydan 26 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Güler'in, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı talep edildi.