Terör örgütü eylemleri anlatıldı

Türkiye, Suriye'nin yeniden yapılanması, imarı ve insani yardımlar konusunda uluslararası alandaki hareketliliğin sağlanmasında öncü rol oynuyor. Türkiye'nin üstlenmeye hazır olduğu rol, hassasiyetleri konusunda uluslararası aktörlere her zeminde bilgilendirme yapılıyor. Riyad'da pazar günü 3 toplantı yapıldı. İlk olarak, Suriye'nin de dahil olduğu Arap ülkeleri temsilcileri kendi aralarında toplandı. Bilahare Türkiye ve Arap Ligi üyesi ülkeler toplantısı yapıldı. Üçüncü olarak ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileri geniş katılımlı olarak bir araya gelirken, bu toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın PKK/YPG'nin terör faaliyetlerini tarihi ve güncel örneklerle anlatması damga vurdu. Türkiye'nin Suriye konusundaki en hassas olduğu noktaların başında "terörle mücadelenin" geldiği mesajı bir kez daha dünyaya bildirildi.