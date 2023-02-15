Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti





"UMDUKLARI REKLAMI YAPMAYACAĞIM"

AP'nin ifade özgürlüğünü ve gösteri hakkı için savaştığına dikkat çeken Metsola, "Ama her gösteri kurallara uymak zorundadır. Demokratik oturumları engelleyemez. Parlamentonun ilgisini böyle çekemezler. Biz açık ve erişilebilir bir parlamentoyuz ama konuları sakince münazara ederiz ve karara bağlanır ama bunu tehdit altında yapmayız" dedi.

Metsola ortamı yatıştırmak için kendisine destek olan AP Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük'e de kürsüden bizzat teşekkür etti. Eylem nedeniyle yapılamayan oturumların ertelenmesine karar verildi.

Öte yandan terör örgütü PKK, 2002'den bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alıyor.