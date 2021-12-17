Terör örgütü PKK/PYD ile görüşen İsveçli bakana büyük şok!

İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed ile görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüşmeye tepki gösteren Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsveç terör kanununa göre terör örgütleri ile her türlü ilişki suç oluşturuyor. Ayrıca PKK hem İsveç hem de Avrupa Birliği'nde (AB) terör listesinde. Bu yüzden Bakan Linde'nin görüşmesi hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.