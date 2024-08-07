Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Terör örgütü PKK/YPG Araplara saldırıyor
Giriş Tarihi: 8.8.2024

Terör örgütü PKK/YPG Araplara saldırıyor

Terör örgütü PKK/YPG Araplara saldırıyor
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, baskı altında tuttuğu Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlar sevk etti. Anadolu Ajansı'nın muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki Haseke'nin bölgelerinden Deyrizor kırsalında baskısı altında olan Arap aşiretlerine karşı yaklaşık 500 terörist gönderdi. Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, Arap aşiretlerinin yoğun olarak yaşadığı Deyrizor'da sözde "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü PKK/YPG Araplara saldırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA