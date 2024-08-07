Terör örgütü PKK/YPG Araplara saldırıyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, baskı altında tuttuğu Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlar sevk etti. Anadolu Ajansı'nın muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki Haseke'nin bölgelerinden Deyrizor kırsalında baskısı altında olan Arap aşiretlerine karşı yaklaşık 500 terörist gönderdi. Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, Arap aşiretlerinin yoğun olarak yaşadığı Deyrizor'da sözde "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.