Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de bir sivili öldürdü
Suriye'nin Deyrizor ili doğusunda baskın düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bir kişiyi öldürdü. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, El-Susah beldesinde baskın düzenledi. Söz konusu baskında bir kişiyi öldüren örgüt üyeleri, 11 kişiyi de alıkoydu. PKK/YPG, önceki gün de Halep ilinin doğusundaki Aynelarab'ın köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoymuştu. Terör örgütü, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.