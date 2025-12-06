Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de devrim yıl dönümü kutlamalarını yasakladı
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki işgal ettiği bölgelerde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin yıl dönümü olan 7-8 Aralık kutlamalarını yasakladı. Örgüt, sözde “terör tehditlerini” gerekçe gösterdi.
61 yıllık Baas rejimini deviren operasyonun yıl dönümü olan 7-8 Aralık'ta kutlama etkinliği yapılmasına izin verilmeyeceğini duyuran terör örgütü PKK/YPG, kontrolü altındaki çoğu Arap nüfuslu bölgelerde her türlü toplu etkinlik, sosyal faaliyet ve havai fişek kullanılmasını da yasakladığını açıkladı.
ÜLKENİN BİRÇOK BÖLGESİNDE HALK SOKAKLARDA
Suriye'de başkent Şam başta olmak üzere Dera, Lazkiye, Hama, Humus, İdlib ve Halep bölgelerinde binlerce kişi Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutluyor.