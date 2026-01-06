Terör örgütü PKK/YPG Suriye’nin Halep kentinde bir okula saldırı düzenledi!

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin gün içindeki Halep kent merkezine düzenlediği saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı. PKK/YPG, Halep'in Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ni de akşam saatlerinde saldırı düzenlemişti.