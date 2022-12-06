Terör örgütü PKK/YPG’ye destek İsveç’te Sol Partiye oy kaybettirdi

Ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası, 4 yıl önceki seçime göre 1,3 puan daha az oy alan Sol Partinin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek ve Ukrayna'ya silah göndermeye karşı çıkması nedeniyle oy kaybı yaşadığı ifade edildi.

Sol Parti Sekreter Yardımcısı Hanna Gedin, İsveç resmi haber ajansı TT'ye yaptığı değerlendirmede, 2018 seçimlerinde yüzde 8 oy aldıklarını ve 2022'de bu oranın yüzde 6,7'ye düştüğünü söyledi.

Bunu iki nedene bağladıklarını vurgulayan Gedin; hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesine karşı çıkmalarının ve siyasetçilerinin Visby kentinde PKK paçavrasını sallamalarının, seçim sonuçlarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

SOL PARTİLİLER, PKK PAÇAVRALARIYLA POZ VERMİŞTİ

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby'de 7 Temmuz'da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine dönemin Başbakanı Magdalena Andersson, Sol Parti milletvekillerinin, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Andersson, İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye verdiği demeçte; PKK'nın sadece İsveç değil, Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde olduğuna işaret etmiş ve bu bez parçalarıyla poz vermenin, "aşırı derece uygunsuz" olduğunu söylemişti.

Dönemin Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter'dan yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanının bulunduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümetince terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.