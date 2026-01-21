Terör örgütü SDG ateşkes dinlemiyor! Şam yönetimi duyurdu: 11 ölü, 25 yaralı

Son dakika haberleri... Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin, düzenlediği saldırılarla Şam ile SDG/YPG arasında varılan ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ŞAM İLE SDG ARASINDA ATEŞKES VE ENTEGRASYON ANLAŞMASI

YPG/SDG, ateşkese rağmen bugün Ayn el-Arab'ın güneyindeki Sırrin beldesine orduya ait bir araca kamikaze İHA ile saldırı düzenlemişti.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.