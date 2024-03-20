Terör örgütü YPG çocuk kaçakçılığı da yapıyor

ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye'de kurarak kontrolünü de her türlü desteği verdikleri terör örgütü YPG'ye bıraktıkları El Hol kampındaki insanlık dışı uygulamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak AFP haber ajansı, El Hol kampını haberleştirdi. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol Kampı'nda zalimce ve insanlık dışı muamelelerinin altında 40 bin kişi kalıyor."Babaların günahları: DEAŞ'ın çocukları Suriye'deki kampta çürümeye terk edildi" başlıklı habere göre kamptakilerin yarısını çocuklar oluşturuyor. Irak sınırındaki Haseke ilinde yer alan kampta bazı erkek çocukların 11 yaşında girdiğinde ailelerinden koparıldığı aktarıldı.Kamptaki çocukların ailelerinden koparılması daha önce Birlemiş Milletler (BM) raporuna da yansımıştı. YPG militanları çocukların "radikalleşmemesi" için ailelerinden alındığını söylüyor. Batılı ülkelerin kendi ülkelerinden DEAŞ safında savaşan militanların ülkelerine dönmemesi için bu kampı kurduğu biliniyor.