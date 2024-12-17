Terör örgütü YPG panikte

Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG'ye karşı düzenlediği operasyonlar teröristleri köşeye sıkıştırmış durumda. Terör örgütünün sözde yetkilisi ABD'den yardım dilendi. Wall Street Journal gazetesi, teröristlerin bölgede daha fazla tutunamayacaklarını bir mektupla ilettiklerini ortaya çıkardı. Mektupta teröristler, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi. PKK'lı sözde yetkili, "Kontrol altında tuttuğumuz toprakları Türkiye elimizden alacak. Eğer Türkiye böyle bir harekâta girişirse bunun sonucu bizim için felaket olacak" dedi. Esad'ın devrilmesinin ardından güç boşluğundan faydalanarak birçok bölgeyi işgale kalkan terör örgütü YPG, Suriye Milli Ordusu'nun ardı ardına gelen başarılı operasyonları ile köşeye sıkıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Aynelarab başta Suriye'de YPG'nin işgali altında kalan birçok farklı bölgeye yönelik yeni operasyon hazırlığında olduğu biliniyor.Öte yandan Beyaz Saray, Türkiye'nin sınırında meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını kaydetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, "Trump'ın, Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu yönündeki" ifadelerini hatırlatarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımına cevap verdi. Danışman Kirby, "14 yıldır olduğu gibi, Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.