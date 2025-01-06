Terör örgütü YPG, sivillere ateş açtı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden bu yana işgal ettiği toprakları bir bir kaybeden terör örgütü YPG/PKK bir kez daha sivillere ateş açtı. Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütü YPG karşıtı gösteriler düzenlendi. Militanların göstericilere ateş açtığı görüldü. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı sahası içinde bulunan Tel Abyadlı aşiretler de terör örgütü PKK/YPG'nin bölgenin kaynaklarını çalarak halkı yoksulluk içinde bıraktığını vurgulayıp ülkenin yeni yönetiminden destek istedi. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'lılar İsrail'e yalvarmaya devam ediyor. Siyonizmin medya ayağı Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun yoğun operasyonları karşısında büyük kayıplar veren terör örgütü PKK/YPG ise İsrail'den destek talebinde bulundu. Buna göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yetkilisi İlham Ahmed arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İSRAİL BASININI TÜRKİYE KORKUSU SARDI

İsrail merkezli Jerulasem Post gazetesinde yayınlanan analizde, Türkiye'nin Suriye'deki etkisine dikkat çekildi. Haberde Türkiye ile İsrail'in Suriye'de karşı karşıya gelebileceği belirtildi.