Terör örgütü YPG’den firarlar artıyor

Suriyeli yerel kaynaklar, çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarından hükümet kontrolündeki bölgelere firarlar olduğunu belirtti. Şarkul Avsat'ta yer alan haberde, Haseke'nin kuzeyindeki Tel Tamer ekseninde onlarca SDG mensubunun tüm teçhizatlarıyla birlikte Suriye ordu güçlerinin bulunduğu Resulayn bölgesine girdiği ve başka firarların da olduğu kaydedildi. Terör örgütü YPG'nin bazı sözde komutanlara karşı, ihmalkârlık suçlarından soruşturma başlatmak üzere bir gözaltı operasyonu başlattığı belirtildi. Bir kaynak, firar edenlerin daha önce YPG tarafından zorla silah altına alınmak üzere geri çekilen Arap aşiret mensupları olduğunu söyledi.