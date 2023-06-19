Terörist babası yine tehdit etti

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı Tobias Rathjen'in 19 Şubat 2020 tarihinde 4'ü Türk 9 genci katletmesinin ardından yaşanan skandallar sürüyor. Daha sonra annesini öldürüp intihar eden terörist, evdeki babasına dokunmamıştı. O ırkçının babası Hans Gerd Rathjen, kurban ailelerini taciz ve çocukları tehdit edip hakaretler savurdu.Rathjen, kurbanlardan Ferhat Unvar'ın annesi Serpil Unvar'ın evinin önünde köpeği ile dolaşmaya ve tehditler savurmaya başladı. Şikâyet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Karara aldırış etmeyip altı kez ihlal yapan Rathjen, verilen para cezasını da ödemeyince 70 gün hapis yattı. Hapis cezası da terörist babasını durdurmadı. Rathjen, Serpil Unvar'a mektuplar yazarak ülkeyi terk etmesini istedi.