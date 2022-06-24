Terörist YPG’ye polis kalkanı

Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran ancak terör örgütü YPG/PKK'ya verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den veto yiyen İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Bu kez de İsveç, polisi militanları kollayan bir karar aldı. İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Stockholm Belediyesi'nin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı. Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, 17 Haziran'da projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı. Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Önceki gün de İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yapmıştı. Stockholm yönetiminin bu tavrı İsveç vatandaşları, gazeteciler ve akademisyenler tarafından bile eleştiriliyor. Terör örgütü destekçileri sık sık İsveç'te YPG/PKK'ya destek gösterileri düzenliyor.