Teröristler Fırat’ın doğusuna kovuluyor

Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasındaki en büyük engellerden biri olan terör örgütü SDG'ye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Suriye ordusu, SDG ile Halep'te çıkan çatışmaların ardından tüm silahlı gruplara Fırat Nehri'nin doğusuna çekilme çağrısı yaptı. Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı, 13 Ocak'ta Halep'in doğusundaki Deyr Hafir, Meskene, Babiri ve Kavas bölgelerini "kapalı askeri bölge" ilan etti. Suriye ordusu, bu bölgelerde SDG'nin yanı sıra PKK militanları ve Beşar Esad yanlısı güçlerin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Halep'i hedef alan İran yapımı insansız hava araçlarının buradan fırlatıldığını söyledi. Yapılan açıklamada bölgedeki sivillere SDG mevzilerinden uzak durma çağrısı yapıldı ve "Bölgedeki tüm silahlı gruplar hayatlarını korumak için derhal Fırat'ın doğusuna çekilmelidir" dendi.

KÖPRÜYÜ PATLATTILAR

Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığı bildirildi. Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yayımlanan habere göre, Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine Köyü'nde yer alan köprü terör örgütü mensuplarınca patlatıldı. Öte yandan Halep Valisi Azzam Garip, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin YPG/SDG'den temizlenmesinin ardından bölgede istikrarın sağlandığını ve devlet kurumlarının hizmete başladığını bildirdi.

YPG'NIN KARARGÂH YAPTIĞI CAMİDE YILLAR SONRA EZAN OKUNDU

TERÖR örgütü YPG/ SDG'nin Şeyh Maksud Mahallesi'nde askeri karargâh olarak kullandığı cami görüntülendi. Karargâha dönüştürülen El Hasan Camii, bölgenin özgürleştirilmesinin ardından yeniden ibadete açıldı. Halep'te terör örgütünden arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud'daki camide uzun bir süre sonra ilk kez ezan okundu. Bölgenin terör örgütü PKK/SDG kontrolünde olduğu dönemde ibadet işlevini yitiren cami, duvarlarına mevziler kazılarak ve askeri teçhizatlar yerleştirilerek bir karargâh haline getirilmişti.