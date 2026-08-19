Terörsüz bölge adımı
ANKARA bir yandan terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlerken, diğer yandan bölgesinde terörü gündemden çıkarmak maksadıyla gerçekleştirilen çalışmalara pozitif katkısını sürdürüyor. Suriye ve Irak'ta terör örgütlerinin yok edilmesi için teröristlerin iki ülke sınırlarında kolaylıkla geçiş yapmasını önlemek kritik önem taşıyor. Bu amaçla, Suriye ile Irak 600 kilometre sınır hattında terörle mücadele kapsamında askeri varlığını artırdı. Yasadışı geçişleri, kaçakçılığı ve sabotaj ihtimallerini engellemek için iki ülke de gözetleme kulelerini artırıyor.
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