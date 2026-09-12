Terörsüz bölgede yeni adım Sincar
"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" süreci başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Suriye'de SDG'nin feshinin ardından, Irak'ta da Sincar örgütten boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçiyor. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrolü altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaparak, uygun görülen bazı unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini vurguladı. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elde birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirten Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini kaydetti.
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