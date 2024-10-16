Terörün finansmanı Fransız çimento şirketi Lafarge için hesap vakti

Yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetleri kapsamında yapılan soruşturmaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, Lafarge grubunun ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesi ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

Lafarge ve 4 eski yöneticisi Paris Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Fransız çimento şirketinin Suriye'deki faaliyetleri kapsamında güvenlikten sorumlu 2 eski çalışanı ve bir Suriyeli iş adamı da aynı dava kapsamında terör örgütünü finanse ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Sherpa ve ECCHR, 8 yıldır devam eden soruşturmanın ardından aşılan bu yeni eşiği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.