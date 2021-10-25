Teşekkürler Türkiye

Afganıstan'da
on yıllardır devam eden savaş yüzünden bugüne kadar yüzbinlerce kişi anavatanından ayrılmak zorunda kaldı. Bundan 39 yıl önce Sovyetler Birliği
'nin Afganistan
'ı işgal etmesinin ardından başlayan büyük savaş yüzünden evlerini bırakıp yollara düşen Özbek kökenli Türkler, Türkiye
'nin devreye girmesiyle Hatay
'ın Ovakent Mahallesi'ne yerleştirildi. Anne kucağında Türkiye'ye gelen Özbekler, kendi içlerinde geleneksel kıyafetleri, düğünleri, konuşmaları, yemekleri ile kültürlerini yaşatıyorlar. Bugün nüfusları 10 bini bulan Ovakent'te geçimlerini çiftçilik, terzilik ve pazarcılık yaparak sağlayan Özbekler, kendilerine sahip çıkan ve bugüne kadar, kendilerini öz milletinden ayırmayan Türk halkına teşekkür ediyor. Afganistan'daki gelişmeleri de yakından takip eden Ovakentli Özbekler, ülkelerine bir an önce istikrar ve güven gelmesini istiyor.
"HER ŞEYİMİZİ BORÇLUYUZ"
Ovakent'te bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra şimdi Merkez Antakya Belediyesi'nde çalışmaya devam eden Abdulşükür Mert, "Biz Türkiye'yi kendi vatanımız gibi görüyoruz. Her şeyimizi bu ülkeye borçluyuz" diyor.
SEÇİMLERİ MİRZİYOYEV YENİDEN KAZANDI
Özbekistan
'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, Liberal Demokrat Parti
'den yeniden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev
oyların yüzde 80.1'ini aldı.