Teşekkürler Türkiye

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez, 1719 kişinin öldüğü, 5 bin 34 kişinin de yaralandığı çifte deprem felaketinin merkez üssü olan La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti. Gil, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğine değinerek, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda konuştuğunu belirten Gil, şunları kaydetti: "Türk heyetinin, arama kurtarma ekiplerinin ve beraberinde getirdikleri teçhizatın varlığı gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bu yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bizzat telefonda görüştüm, sağlanan tüm destekler için gerçekten minnettarız." Gil, Türkiye'den yeni yardımların yapılacağını dile getirerek, "Yeni yardımların haberini aldık ve destekleri bekliyoruz. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bu son olanlar da gösteriyor ki birbirini anlayan iki ülke, kardeş milletleriz" diye konuştu.





NASA'dan Venezuela raporu: 58 bin 870 bina depremden etkilendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını ortaya koydu. NASA araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen Sentinel-1 uydusunun afet bölgesinden 25 Haziran'da elde ettiği güncel radar verilerini analiz etti. Çalışmada, deprem sonrası çekilen radar görüntüleri, son bir yıla ait 65 farklı referans görüntüsüyle karşılaştırıldı. Uydu verilerine göre, Venezuela'daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü veya yıkıldı.