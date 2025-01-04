Tesla’yı patlatan askerden dikkat çeken not

Yeni yılda Las Vegas'taki Trump otelinin önünde yaşanan Tesla Cybertruck patlamasını gerçekleştiren ABD askerinin bıraktığı not tespit edildi. 37 yaşındaki Matthew Livelsberger'ın cep telefonuna bıraktığı notlarda patlamayı ülkenin sorunlarına dair bir 'uyanma çağrısı' diye nitelediği ortaya çıktı. Livelsberger'ın notlarında, "Kaybettiğim kardeşlerimin zihnini temizlemem ve aldığım canların yükünden kurtulmam gerek" yazdığı aktarıldı. Livelsberger 2006'dan beri orduda görev yapıyordu ve iki kez Afganistan'a gönderilmişti.