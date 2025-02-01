Texas valisi DeepSeek kullanımını yasakladı!

ABD'nin Texas eyaleti Valisi Greg Abbott, hükümete ait cihazlarda Çin merkezli sosyal medya uygulaması RedNote ve Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımını yasakladı.

Abbott, Xiaohongshu adıyla da bilinen RedNote ve Lemon8 sosyal medya uygulamalarının yanı sıra DeepSeek'in yapay zeka sohbet robotunun da hükümet cihazlarında kullanımına yasak getirdi.

Yaptığı açıklamada "Texas, Çin Komünist Partisinin veri toplayan yapay zeka ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla eyaletimizin kritik altyapısına sızmasına izin vermeyecektir." diyen Abbott, eyaletin ülkeyi "düşman olan yabancı aktörlere" karşı korumaya ve savunmaya devam edeceğini söyledi.

Texas, bu yasakla ABD'de DeepSeek'i yasaklayan ilk eyalet oldu. Abbott'un ofisi, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

DEEPSEEK

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında, kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.