Texas’ta alışveriş merkezinde dehşet: 3 ölü

ABD’nin Texas eyaletinde bir saldırgan etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

AA DHA

ABD'nin Texas eyaletindeki Austin kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Texas polisi, 3 kişiyi öldüren saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Austin polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis, saldırganın beyaz bir erkek olduğunu, bölgedeki bazı yolların bir sonraki emre kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olayın meydana geldiği alışveriş merkezinin otoparkında çok fazla polisin ve acil müdahale ekibinin olduğu ve önlemler aldığı görüldü.