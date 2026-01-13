Texas’ta su krizi: 100 binden fazla kişi etkilendi
Ana su hattının patlamasıyla ABD’nin Texas eyaletinde 100 binden fazla kişi susuz kaldı. Okullar kapatılırken, geçici su dağıtım noktaları kuruldu.
Yetkililerin açıklamasına göre, ABD'nin Texas eyaletinde bulunan yaklaşık 700 bin nüfuslu El Paso kentinde yaklaşık 90 santimetre kalınlığındaki ana su borusunun patlaması, bölgedeki 100 binden fazla sakini susuz bıraktı.
Yetkililer, söz konusu hasar tamir edilinceye kadar bölge halkının su ihtiyacını karşılamak için geçici dağıtım merkezleri kurarken, farklı kaynaklardan su temin edebilen vatandaşları "suyu kaynatmadan tüketmemeleri" konusunda uyardı.
OKULLAR KAPATILDI
Su şebekesindeki arıza nedeniyle bölgedeki bazı okullar da geçici süre kapatıldı.
Ana boru hattındaki arıza nedeniyle bölgedeki 15'ten fazla depoya su pompalanamadığı belirtilirken, boru hattındaki sorunun nedeni hakkında henüz yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.