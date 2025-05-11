The Economist’ten tarihi Gazze itirafı: 100 binden fazla kişi öldü

Terör devleti İsrail, bombalar ve açlık ile Gazze Şeridi'nde katliama devam ederken ölü sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğu belirtildi. İngiltere merkezli The Economist dergisinde yayımlanan makalede, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının "100 binin üzerinde" olabileceği belirtildi. Makalede, The Lancet adlı tıp dergisinde yapılan araştırmanın tahminlerine göre, Gazze'de saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının tespit edilmesinin zor olduğu vurgulanarak, ancak açıklanan "sayının çok az" kaldığı ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığının hastaneler ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere dayanarak ölü sayısını açıkladığı; araştırmada ise bunun yanı sıra anketlerin, sosyal medyada yer alan görüntülerin ve mezarlıkların da incelendiği kaydedildi. Gazze'deki Filistin hükümetinin istatistiklerine göre İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 52 binin üzerinde olurken, gerçek sayının yüzde 46 - 107 oranları arasında daha fazla olabileceği tahmininde bulunuldu. Buna göre, Gazze'de İsrail saldırısıyla ölen Filistinlilerin gerçek sayısının 77 bin ile 109 bin arasında değişebileceği, bu rakamın Gazze'nin 7 Ekim 2023 öncesi nüfusunun yüzde 4 ila 5'i arasında olduğu aktarıldı.

AÇLIK, SUSUZLUK, İLAÇSIZLIK...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 52 bin 829'a yükseldi. Yaklaşık 2,4 milyon Filistinli, bir yandan bombalar bir yandan da İsrail ablukası nedeniyle açlık, susuzluk ve ilaçsızlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail'in kullandığı silahların yarattığı radyasyon nedeniyle bebeklerde anomali doğumlar görülürken saldırılar nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi görme yetisini kaybetti. Bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

GERİ DÖNÜLEMEZ ZARARLAR VERDİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uzun süreli ablukasının sayısız Filistinlinin yaşamında geri dönülemez zararlara yol açtığı uyarısında bulundu. İsrail'in 9 haftayı aşkın süredir Gazze'ye hiçbir insani ve tıbbi yardımın ya da ticari malın girişine izin vermediği belirtilen açıklamada "İsrail ablukası ne kadar uzun sürerse, yaşanan zarar o kadar büyür ve onarılamaz hale gelir" ifadesi kullanıldı.