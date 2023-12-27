The New York Times’tan OpenAI ve Microsoft’a telif davası!

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE DAVA AÇAN İLK BÜYÜK MEDYA KURULUŞU

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu oldu.

The New York Times tarafından yapılan şikayette, sanıkların gazetenin eserlerini "yasa dışı şekilde kopyalanması ve kullanılmasıyla" ilgili "milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zarardan" sorumlu tutulması gerektiği belirtilirken, şirketlere gazetenin telif hakkıyla korunan çalışmalarını kullanan tüm sohbet robotu modellerini ve eğitim verilerini kaldırma çağrısı yapıldı.