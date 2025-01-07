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Giriş Tarihi: 7.1.2025 08:35 Son Güncelleme: 7.1.2025 08:36

Tibet’te facia deprem: Onlarca kişi can verdi

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde felaket yaşandı. Merkez üssü Shigatse kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre 53 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Tibet’te facia deprem: Onlarca kişi can verdi

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

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Tibet’te facia deprem: Onlarca kişi can verdi
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