Tibet’teki felaketin bilançosu arttı: Deprem 126 kişinin canını aldı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 515 artçı sarsıntının yaşandığı bildirildi. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, yaralananların sayısının ise 188'e ulaştığını kaydetti.
Merkezi hükümetin gönderdiği 5 bin 800 çadır, pamuklu giysi ve yorganın deprem bölgesine ulaştırıldığı kaydedildi.
Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın koordinasyonuyla işletmeler ve vakıflar tarafından bağışlanan gıda, soba, elektrikli battaniye, şapka ve eldiven gibi ihtiyaç malzemelerinin de bölgeye gönderildiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve yaralılar için taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ÇHC Tibet Özerk Bölgesi'nde bugün meydana gelen depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile ÇHC Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.