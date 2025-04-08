Ticaret savaşı kızıştı! ABD’den Çin’e yüzde 104’lük vergi...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden üzerinden yaptığı açıklamalarda, Çin ile yapılan ticaret görüşmeleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, Çin'in ABD ile büyük bir anlaşma yapmak istediğini ancak bu süreci nasıl başlatacaklarını bilmediklerini belirtti. Trump, "Çin de bir anlaşma yapmak istiyor, ama nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar." diyerek, Pekin'in bu konuda bir adım atmak için doğru stratejiyi bulamadığını vurguladı.

"ÇİN'İN ANLAŞMA YAPMA İSTEĞİ ÇOK BÜYÜK"

Trump, Çin'in Amerika ile işbirliği yapmak için istekli olduğunu ancak bu isteğin eyleme geçmemesinin sebebinin, Pekin yönetiminin hangi adımları atacağına karar verememesi olduğunu söyledi. Başkan, Çin'in bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemede zorlandığını ifade etti.

"ABD ÇİN İLE HER ALANDA REKABET İÇİNDE"

Trump ayrıca, ABD'nin Çin ile her alanda rekabet içinde olduğunu belirterek, Çin'in Amerika'nın gücünü küçümsememesi gerektiğini ve ülke olarak güçlü pozisyonlarını kullanarak daha iyi anlaşmalar yapabileceğini söyledi. Trump, Çin'in anlaşma süreciyle ilgili olarak, Pekin yönetiminin ABD'ye bir çağrı yapmayı henüz başaramadığını ve bu nedenle müzakerelerin başlamadığını belirtti. Ancak, Trump'a göre, bu sadece bir zaman meselesi; "Onların çağrısını bekliyoruz, olacak!" ifadeleriyle müzakerelerin bir noktada başlayacağına dair inancını vurguladı.