Ticaret savaşında yeni aşama: Çin’den ABD’ye mineral yasağı

Çin, askeri materyallerde bulunan galyum, germanyum ve antimon mineralleriyle ilgili ürünlerin ABD'ye ihracatını yasakladığını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığının hem askeri hem de sivil uygulamaları olan ikili kullanımlı ürünler hakkındaki direktifinde ulusal güvenlik endişeleri dile getirildi. Hemen yürürlüğe giren emir, ABD'ye gönderilen grafit ürünler için son kullanım incelemesinin daha sıkı yapılmasını da gerektiriyor.

Kısıtlamalar, Pekin'in geçen yıl uygulamaya başladığı kritik minerallerin ihracatına ilişkin mevcut sınırlamaların uygulanmasını güçlendiriyor. Yasaklar yalnızca ABD pazarına uygulanıyor. Böylelikle bu karar dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından önce artan ticaret gerginliğinin son örneği oldu.