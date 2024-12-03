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Giriş Tarihi: 3.12.2024 17:25

Ticaret savaşında yeni aşama: Çin’den ABD’ye mineral yasağı

İki süper güç arasındaki ticaret gerginliği tırmanıyor. Geçen hafta ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Çin’e ek gümrük vergileri getireceğini ifade etmişti. Bu hamlenin ardından Pekin, Amerika’ya bazı önemli minerallerin ihracatını yasakladı.

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Ticaret savaşında yeni aşama: Çin’den ABD’ye mineral yasağı

Çin, askeri materyallerde bulunan galyum, germanyum ve antimon mineralleriyle ilgili ürünlerin ABD'ye ihracatını yasakladığını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığının hem askeri hem de sivil uygulamaları olan ikili kullanımlı ürünler hakkındaki direktifinde ulusal güvenlik endişeleri dile getirildi. Hemen yürürlüğe giren emir, ABD'ye gönderilen grafit ürünler için son kullanım incelemesinin daha sıkı yapılmasını da gerektiriyor.

Kısıtlamalar, Pekin'in geçen yıl uygulamaya başladığı kritik minerallerin ihracatına ilişkin mevcut sınırlamaların uygulanmasını güçlendiriyor. Yasaklar yalnızca ABD pazarına uygulanıyor. Böylelikle bu karar dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından önce artan ticaret gerginliğinin son örneği oldu.

Çin gümrük verileri, bu yıl ekim ayına kadar ABD'ye işlenmiş ve işlenmemiş germanyum veya galyum sevkiyatı yapılmadığını gösteriyor. Oysa bir yıl önce ABD, bu mineraller için sırasıyla dördüncü ve beşinci büyük pazardı.

Galyum ve germanyum yarı iletkenlerde kullanılırken, germanyum ayrıca kızılötesi teknolojide, fiber optik kablolarda ve güneş hücrelerinde de kullanılır.

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Ticaret savaşında yeni aşama: Çin’den ABD’ye mineral yasağı
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