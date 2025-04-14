Ticaret savaşının etkileri sürüyor: Trump’ın tarifeleri Çin ve AB’yi yakınlaştırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Trump yönetiminin vergi tarifelerinin etkilerine karşı Çin ile Avrupa Birliği'nin (AB) aralarındaki temas ve eş güdümü güçlendirdiğini açıkladı.

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözcü Lin, ABD'nin gümrük vergilerini baskı uygulamak için bir silah olarak kullanması ve kendi menfaatini uluslararası toplumun ortak menfaatinin üstünde tutmasının, tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik hegemonya girişimi olduğunu vurguladı.

Sözcü Lin, ABD'nin bu eyleminin başta Çin ve AB olmak üzere tüm dünya ülkelerinin menfaatlerine büyük zarar verdiğini belirtti. Çin ile AB'in dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri olduğunu hatırlatan sözcü, hem Çin hem de AB'nin ekonomik küreselleşme ve ticari serbestliğin yönlendiricisi, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) destekleyicisi ve savunucusu olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in AB dahil olmak üzere uluslararası toplumla eş güdüm ile teması artırarak gelişme fırsatlarını ortaklaşa paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.