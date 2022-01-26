TİKA, 30 binden fazla projeyi hayata geçirdi

KURULUŞUNUN üzerinden 30 yıl geçen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA
), bu sürede 170 ülkede eğitimden tarıma, temiz suya erişimden restorasyona 30 binden fazla proje gerçekleştirdi. 1992'de kurulan kurumun dünya genelinde sahip olduğu ofis sayısı 2002'de 12 iken 2022 itibarıyla 62'ye yükseldi. Ülkelerin önceliği ve ihtiyaçlarına göre projeler geliştiren TİKA, bu modele "Türk Tipi Kalkınma İş Birliği Modeli
" adını veriyor. Bu model Orta Asya
'dan Güney Amerika
'ya kadar geniş bir bölgede hayata geçiriliyor.