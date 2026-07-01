TİKA'dan Çad'da eğitim merkezi
TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın Hadjer Lamis Bölgesi'nde kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla Kadın Mesleki Eğitim Merkezi kurdu. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında dikiş ile deri işleme atölyeleri, kreş, depo ve lavabo birimlerinden oluşan modern bir merkez inşa edildi. Merkezin çevre düzenlemesi de tamamlandı. Kadınların merkezde verilecek uygulamalı eğitimlerle dikiş ve deri işleme alanlarında mesleki yeterlilik kazanmaları hedefleniyor. Proje kapsamında kurulan kreş sayesinde ise eğitimlere katılan kadınların çocuklarına güvenli bir ortamda bakım hizmeti sunulacak.