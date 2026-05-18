TİKA’dan Gambiya polisine eğitim

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da güvenlik kurumlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında polislere eğitim verildi. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı heyeti tarafından verilen, Gambiya'da güvenlik kurumlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programı 15 gün sürdü. Gambiya Polis Teşkilatına bağlı Polis Müdahale Birimi bünyesinde görev yapan 65 erkek ve 35 kadın polise, toplumsal olaylara müdahale, kalabalık yönetimi, kamu düzeninin korunması, taktik hareket tarzları, olaylara ölçülü ve etkili müdahale ile insan haklarına dayalı güvenlik yaklaşımı konularında uygulamalı eğitim verildi.