TİKA’dan Romanya’daki Türk ve Tatar ailelere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın Köstence şehrine bağlı Amzacea kasabasında sel felaketinden etkilenen Türk ve Tatar ailelere yardımda bulundu. Kurumdan yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, nüfusunun yaklaşık yüzde 15'lik kısmını Türk ve Tatarların oluşturduğu Amzacea'da sel felaketinden etkilenen aileler TİKA yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Kasabadaki 15 ailenin kullanılamaz hale gelen beyaz eşyaları ve mobilyaları değiştirildi ve evlerin onarılabilmesi için ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri temin edildi. Ailelere toplam 20 ton inşaat malzemesi, 11 çamaşır makinesi, 4 buzdolabı, 21 yatak ve 14 dolap verildi.