Tıklama uğruna ölüm oyunu

İngiltere hükümeti, İrlanda'da sosyal medya izlenme rekorları kırmak için başlatılan ters yönde sürüş akımı paylaşımlarını kaldırmasını talep etti. Ayrıca, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı devreye sokarak paylaşımların yasal olmadığı vurgulandı. Çocukların ölümüne yol açan challenge gibi dijital meydan okumalar adı altında otomobillerle kamusal alanda terör estiriyor. Uzmanlar, tehlikenin milyonlara varan canlı yayınlarda içerik haline getirilmesinin genç yaştaki sosyal medya kullanıcılarını tetiklediğine dikkat çekiyor.

Ebeveynler artık gençlerin dijital onay arayışının bir eğlence olmaktan çıktığını belirtirken içeriklerin gerçek dünyadaki tehlikeleri algılamayı zorlaştırdığı da kaydedildi.

Yetkililer, İngiltere'nin Middlesbrough ilçesinde iki polisin ölümüne yol açan akıma ilişkin sosyal medya platformlarının tüm paylaşımlarından haberdar oldukları belirtildi. Son günlerde bu akımlar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti. Aileler çocukları hedef alan teknoloji şirketlerinin hesap vermesini istiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör