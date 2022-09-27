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Giriş Tarihi: 27.9.2022 13:28

TikTok fenomeninin feci ölümü: Gizemli telefon kafaları karıştırdı! Katili tanıyor muydu?

TikTok fenomeninin feci ölümü: Gizemli telefon kafaları karıştırdı! Katili tanıyor muydu?

Meksika, TikTok fenomeninin feci ölümünü konuşuyor. 21 yaşındaki genç kadının evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğramasından hemen önce aldığı gizemli telefon şüphe çekti.

Meksikalı TikTok fenomeni, kimliği belirlenemeyen saldırgnların hedefi oldu. Evinden çıktıktan sonra kurşun yağmuruna tutulan genç kadının annesi dehşet anlarını anlattı. Katili tanıyor muydu?

Karla Pardini isimli TikTok fenomeni evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası yapıla tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının ölüme nasıl gittiğini annesi anlattı. Kızının bir telefon aramasına yanıt verdiğini söyleyen acılı anne arayan kişinin ise onu dışarıya çağırdığını belirtti.

Görgü tanıkları ise, Pardini'nin öldürülmesinden yalnızca birkaç saat önce silahlı kişilerin bölgede dolaştığını söyledi. 'Kadın cinayeti' olarak değerlendirildi. Öte yandan 21 yaşındaki kadının son paylaşımı ise akıllarda soru işareti bıraktı.

KATİLİ TANIYOR MUYDU?

Karla Pardini, son paylaşımında 'Umarım beni sevmiyorsundur' sorusu dikkatleri çekerken Sinaloa Eyaleti Başsavcısı Sara Quiñonez söz konusu iddia ile ilgili bir açıklamada bulunmazken soruşturmanın devam ettiğinin altını çizdi. 100 bine yakın takipçisi olan 21 yaşındaki fenomen, 2022'de Sinaloa'da öldürülen 14. kadın olarak kayıtlara geçti.

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TikTok fenomeninin feci ölümü: Gizemli telefon kafaları karıştırdı! Katili tanıyor muydu?
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