TikTok fenomeninin feci ölümü: Gizemli telefon kafaları karıştırdı! Katili tanıyor muydu?

Karla Pardini isimli TikTok fenomeni evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası yapıla tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının ölüme nasıl gittiğini annesi anlattı. Kızının bir telefon aramasına yanıt verdiğini söyleyen acılı anne arayan kişinin ise onu dışarıya çağırdığını belirtti.