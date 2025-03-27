Tiktok, ‘şişman’ filtresini kaldırdı

Çinmerkezli video paylaşım platformu Tiktok, kullanıcıların fotoğraflarını daha kilolu göstermesine olanak tanıyan ve vücut algısıyla ilgili tartışmalara yol açan filtreyi uygulamadan kaldırdı. Uygulamada yapay zekâ destekli bu filtreyi kullanan videolar benzer bir şablonu takip ediyordu. Videolar, genellikle ince yapılı bir kullanıcının filtresiz görüntüsüyle başlıyor, ardından ekrana yayılan "kilolu gösteren" filtre kişinin fiziksel görünümünü değiştiriyordu.