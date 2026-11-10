TikTok’ta çocuk istismarı skandalı: Platformun İspanya’da kapatılması gündemde

İspanya, platformda çocuk cinsel istismarı materyali içeren 1.000'den fazla videonun bulunması nedeniyle TikTok'u askıya almayı değerlendiriyor.

İspanyol araştırma kuruluşu Maldita .es'in 35 gün süren incelemesinde, çocukların cinsel istismarına ilişkin 1.183 video tespit edildi. Söz konusu videoların toplam 48 milyon görüntülenmeye ulaştığı belirlendi.

Araştırmada, bu içeriklerle etkileşime giren 26 binden fazla şüpheli profil tespit edilirken, TikTok'a bildirilen 50 videodan yalnızca 5'inin ilk incelemede kaldırıldığı, 13 videoya ise sadece İspanya'dan erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Bulguların ardından İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı, savcılığa başvurarak soruşturma başlatılması ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. TikTok yetkilileri de acil toplantıya çağrıldı.

Platformun ülkedeki faaliyetlerinin durdurulması ise henüz değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör