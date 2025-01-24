Tiktok’taki nefes tutma yarışı bayılttı

Yunanistan'ın Selanik kentinde Tiktok sosyal medya platformunda 'meydan okuma' bir nefes tutma yarışmasına katılan 14 yaşındaki çocuk, bayılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Son zamanlarda gençlerin sosyal medya kullanımının tartışıldığı ülkede, Başbakan Kiryakos Miçotakis, 30 Aralık 2024'te hükümetin üzerinde çalıştığı ve gençlerin sosyal medya kullanımını düzenleyecek bir programı açıklamıştı. Hükümet, belirlenen yaşlara sosyal medya erişiminin engellenmesi ve ebeveyn denetimleri üzerinde duruyor.