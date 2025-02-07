Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri TIME dergisinden ABD Başkanı Trump'a Musk göndermesi
Giriş Tarihi: 7.2.2025 23:28

TIME dergisinden ABD Başkanı Trump'a Musk göndermesi

Time dergisi, yeni yönetimdeki etkisi gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı "başkanlık koltuğuna oturmuş" şekilde kapağına taşırken, Başkan Donald Trump ise Musk'tan memnun olduğunu söyledi.

TIME dergisinden ABD Başkanı Trump’a Musk göndermesi

Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
TIME dergisinden ABD Başkanı Trump'a Musk göndermesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA